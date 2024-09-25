Zorlu Arazide Hasat Başladı: Köylüler Elleriyle Topluyor, Kalbi Saat Gibi Tıkır Tıkır Çalıştırıyor

GRİBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI

Kuşburnu marmelatı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili olduğu için de oldukça rağbet görüyor. Erzincanlılar, bu sağlıklı ve doğal ürünü çay ve meyve suyu olarak da tüketiyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan kuşburnu marmelatı, hem aile sofralarını süslüyor hem de doğanın sunduğu bu değerli meyveyi değerlendirme fırsatı sunuyor.