Zorlu Arazide Hasat Başladı: Köylüler Elleriyle Topluyor, Kalbi Saat Gibi Tıkır Tıkır Çalıştırıyor
Köylüler dağlardan tek tek elleriyle toplayıp temizliyor. Kalbi saat gibi tıkır tıkır çalıştırıyor, 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Erzincan’da vatandaşlar, doğadan topladıkları kuşburnularla sağlık dolu bir lezzet hazırlıyor. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu meyvesi, bu günlerde dağların yollarını tutan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarında sıkça yer bulan kuşburnu marmelatı, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.
KALBİ TIKIR TIKIR ÇALIŞTIRIYOR
Bir araya gelen kadın, erkek, çocuk ve yaşlılar, kuşburnu toplamak için dağların yolunu tutuyor. Köylerden gruplar halinde zorlu arazide elleriyle tek tek topluyor. Her köyde doğal olarak yetişen bu meyve, 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulundurmasıyla biliniyor. Bağışıklığı güçlendirip sindirimi kolaylaştıran kuşburnu aynı zamanda kalp sağlığını destekleyerek kalbi tıkır tıkır çalıştırıyor.
TEK TEK TEMİZLEYİP MARMELATI YAPILIYOR
Topladıkları kuşburnunu önce temizleyen köylüler daha sonra marmelat yapmak için kolları sıvıyor. Toplanan meyveler, önce dikkatlice temizleniyor, ardından su ile kaynatılıyor. Haşlanma işlemi sonrasında ezilen kuşburnular, kevgirden geçirilerek süzülüyor. Elde edilen püre, ocakta ya da soba üzerinde bir miktar şekerle birlikte pişirilip kavanozlara dolduruluyor.
GRİBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI
Kuşburnu marmelatı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı etkili olduğu için de oldukça rağbet görüyor. Erzincanlılar, bu sağlıklı ve doğal ürünü çay ve meyve suyu olarak da tüketiyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan kuşburnu marmelatı, hem aile sofralarını süslüyor hem de doğanın sunduğu bu değerli meyveyi değerlendirme fırsatı sunuyor.
İşte kuşburnunun faydaları:
Bağışıklığı güçlendirir
Soğuk algınlığı ve öksürük için yatıştırıcıdır
Kuşburnu çayı artrit ağrılarını hafifletir
Cilt sağlığını korur
Kalp sağlığını destekler
Sindirimi iyileştirir
Kuşburnu kilo kaybına yardım eder
Kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye yardım eder
İltihapları önleyebilir