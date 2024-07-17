Zonguldak'ta Ruhsatsız Madende Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işleitlen bir maden ocağında yaşanan göçükte 1 madenci toprak altında kaldı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. 1 madencinin toprak altında kaldığı belirtildi.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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