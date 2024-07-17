Zonguldak'ta Ruhsatsız Madende Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işleitlen bir maden ocağında yaşanan göçükte 1 madenci toprak altında kaldı.

Son Güncelleme:
Zonguldak'ta Ruhsatsız Madende Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. 1 madencinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Zonguldak'ta Ruhsatsız Madende Göçük: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı - Resim : 1

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Olay Yerinden Kaçtı! Eski İYİ Partili İl Başkanı Kiracısını Öldürdü Eski İYİ Partili İl Başkanı Kiracısını Öldürdü
Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler... Bedavacı doğan 4 burç! Ücretsiz mezar görseler düşünmeden girecekler...
Ayşe Ateş Mesajları Tek Tek Paylaştı: 8 Yaşındaki Bir Kız Çocuğunu da Takip Ettirmişler '8 Yaşındaki Kız Çocuğunu da Takip Ettirmişler'
81 İldeki Emeklilere İndirimli Olacak. Duyuru Yapıldı ve Uygulama Başladı 81 İldeki Emeklilere İndirimli Olacak. Duyuru Yapıldı ve Uygulama Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Çok Konuşulacak Anket! İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu? İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu?