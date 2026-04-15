Zonguldak'ta Menenjit Alarmı! 1 Öğrenciden Acı Haber

Zonguldak’ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş hayatını kaybetti. Yüksek ateş, bulantı, kusma ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Savaş’ın, 8 Nisan’dan bu yana tedavi gördüğü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Çağla Savaş’ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Akçabağlık Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği'yse 'çocuklarda menenjitin yayıldığı' yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci bir şüpheli vakanın bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca okulda inceleme yapıldığı ve temaslı kişilere yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA