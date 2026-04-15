Zonguldak'ta Menenjit Alarmı! 1 Öğrenciden Acı Haber

Zonguldak’ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi. Aynı okulda ikinci bir vaka tespit edilmediği açıklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş hayatını kaybetti. Yüksek ateş, bulantı, kusma ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Savaş’ın, 8 Nisan’dan bu yana tedavi gördüğü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Çağla Savaş’ın cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Akçabağlık Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliği'yse 'çocuklarda menenjitin yayıldığı' yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci bir şüpheli vakanın bulunmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca okulda inceleme yapıldığı ve temaslı kişilere yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Zonguldak
Son Güncelleme:
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara
Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı Bir Okul Faciası Daha mı Yaşanacaktı? Mersin'de Lise Öğrencisi Silahla Yakalandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a Yükseldi Kahramanmaraş'taki Saldırıda 9 Can Kaybı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara