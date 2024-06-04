Zonguldak'ta madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı madende göçük meydana geldi. Madende göçük altında kalan işçiler çıkarılırken, 1 işçi hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında göçük meydana geldi. Gelik İşletme Müdürlüğüne bağlı madende yaşanan göçükte ilk bilgilere göre 2 işçinin mahsur kaldığı ifade edildi. İşçiler ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak çıkarılan işçi yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi'nde saat 12.15 sıralarında göçük meydana geldi.

Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden evli ve 2 çocuk babası olan Soy'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere, kömür üretimi sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madenci camiasına başsağlığı diledi. Mutlu, kazaların yaşanmaması için elden gelenin yapıldığını ancak doğayla mücadele ederken bazen bu tür olayların meydana geldiğini anlatarak, "Kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Ülkemizin, milletimizin, madenci camiasının, sınıfımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

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