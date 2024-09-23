Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara

Zonguldak'ı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Zonguldak'ta Eğitime Bir Gün Ara

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında
(rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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