Zonguldak'ta Dehşet! Kızını Zincirle Esir Aldı, Savunması 'Pes' Dedirtti

Zonguldak’ta 17 yaşındaki genç kız, babası tarafından darbedilerek elleri kelepçelenip zincirle bağlandı. Jandarma ekipleri genç kızı kurtarırken anne ve baba gözaltına alındı. Dehşeti yaşatan baba, "Kızını dövmeyen dizini döver" sözleriyle yaptığını savundu.

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Zonguldak'ta Dehşet! Kızını Zincirle Esir Aldı, Savunması 'Pes' Dedirtti
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Olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Sıla T.’nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.’nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

ÖYLE BİR SAVUNDU Kİ...

Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM’ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna baba Selahattin T., “Kızını dövmeyen dizini döver” diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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