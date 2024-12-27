Zonguldak'ta Baltalı Saldırıda 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak Nizam Caddesi'nde meydana gelen baltalı kavgada 3 kişinin yaralanmasına neden olan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İdris D., Uğur K. ve Kemal D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta Baltalı Saldırıda 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta Nizam Caddesi'nde dün meydana gelen olayda Barış K., Tülay K. ve eşi Tayfur K.'nin yaralanmasına sebep olan şüpheliler M.D. ve E.D. isimli yaşı küçük iki çocuğun yanı sıra İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K. ve Zara D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak'ta Baltalı Saldırıda 3 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

3 TUTUKLAMA

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden İdris D. (34), Uğur K. (30) ve Kemal D. (30) hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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