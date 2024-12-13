Ziyareti Tartışmalara Neden Olmuştu... MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Dikkat Çeken 'Emevi Camii' Paylaşımı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Kalın'ın ziyareti sırasında terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani ile araç içerisinde yan yana yer aldığına dair görüntüler tepki çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez” ifadelerini kullanmıştı.

DUA ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

İbrahim Kalın ise kendisine yönelik eleştiriler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalın, sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi