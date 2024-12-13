Ziyareti Tartışmalara Neden Olmuştu... MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Dikkat Çeken 'Emevi Camii' Paylaşımı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, tartışmalara neden olan Şam ziyaretinde, Emevi Camii'nde namaz kılıp dua ettiği andan bir fotoğraf paylaştı. Kalın'ın Şam ziyaretinde cihatçı terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani’nin kullandığı araca binmesine dair görüntüleri tepki çekmişti. Öte yandan Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez" demişti.

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Ziyareti Tartışmalara Neden Olmuştu... MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Dikkat Çeken 'Emevi Camii' Paylaşımı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Kalın'ın ziyareti sırasında terör örgütü HTŞ'nin lideri Colani ile araç içerisinde yan yana yer aldığına dair görüntüler tepki çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Erdoğan’ın Emevi Camii’ndeki namazının kazasını yapmak MİT başkanına düşmez” ifadelerini kullanmıştı.

DUA ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

İbrahim Kalın ise kendisine yönelik eleştiriler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kalın, sosyal medya hesabından Emevi Camii'nde dua ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde Namaz KıldıMİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde Namaz KıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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