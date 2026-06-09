Ziyaretçi Yasağı Geldi: CHP Grup Toplantısında Özgür Özel Kürsüye Çıkacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı sonrası eşi benzeri görülmemiş bir yetki ve meşruiyet krizi yaşanıyor.

Mahkeme kararıyla koltuğuna iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim, bugün saat 13.30'da TBMM'de yapılacak haftalık grup toplantısıyla zirve noktasına ulaştı. Ankara kulisleri, aynı saatte iki liderin de konuşma yapacağını açıklamasıyla "Tek kürsüde iki lider" bilmecesine kilitlendi.

MECLİS ÖNÜNDE GERGİNLİK

Kritik grup toplantısı öncesi Meclis çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyenler arasında TBMM'nin Dikmen kapısında gerginlik yaşandı.

Özgür Özel'in grup toplantısında konuşma kararını duyurmasının ardından İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de salona geldi.

MHP ve DEM Parti'nin toplantısına katılmak için gidenlerin yanı sıra Özel’e yakın milletvekilleri, saat 09.00 itibarıyla grup toplantısının gerçekleştirileceği salona girdi. Özgür Özel de TBMM'ye giriş yaptı.

📍 CHP Grup Başkanı Özgür Özel Meclis'te pic.twitter.com/pnt4OOFpG6 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 9, 2026

'GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ' İDDİALARI

TBMM’de gerilimin tırmandığı ve salon savaşına dönen kürsü krizi sonrasında "grup toplantısı iptal edildi" iddialarına yanıt veren CHP Genel Merkez kaynakları, toplantının iptal edilmediğini ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis kapılarında izdiham ve ciddi güvenlik riski oluşması üzerine İçtüzük yetkisini kullanarak tarihi bir karar aldı, bugün yapılacak CHP grup toplantısına hiçbir ziyaretçinin alınmayacağını duyurdu.

Kurtulmuş'un hem CHP Genel Başkanlığı'na hem de CHP Grup Başkanlığı'na gönderdiği resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 164'üncü maddesinin birinci fıkrası 'Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür.' hükmünü amirdir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 09.06.2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkûr hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun ise Meclis'e gelmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri meclisten ayrılıp, genel merkeze gidiyor.



GENEL MERKEZ'E ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın birlik çağrısını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu, "halk ayaklanması çığırtkanlığına" geçit vermeyeceklerini belirterek destekçilerini ve tüm vatandaşları saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya çağırdı.

KILIÇDAROĞLU RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Genel Başkanlık yetkilerini devralan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na resmi bir yazı göndererek grup toplantısında "Genel Başkan" sıfatıyla sunuş konuşmasını kendisinin yapacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, partilileri tek yürek olmaya çağırırken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı çarpıcı bir açıklama yaptı:

"Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak. AKP Genel Başkanı kendi grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey olamaz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KURULTAY ŞARTI

Kılıçdaroğlu'nun hamlesine karşı geri adım atmayan Özgür Özel ise kendi MYK'sını toplayarak alternatif bir başvuru yaptı. Kürsüye kendisinin çıkacağını ilan eden Özel, Kılıçdaroğlu’na ancak kurultaydan seçilerek gelmesi halinde saygı duyacaklarını belirtti:

"Grup Başkanvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Bu karar alınmadan, Grup Başkanı olarak kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değil. Kemal Bey kurultayda aday olsun, seçilirse onu ayakta karşılarız."

KURULTAY SÜRECİ RESMEN BAŞLIYOR

Kürsü krizinin gölgesinde gözler bir yandan da partinin geleceğini belirleyecek olan kurultay takvimine çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi’ni (PM) toplayarak kurultay sürecini resmen başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi