Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde?

İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle…