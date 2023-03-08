Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri
Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde? İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde?
İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle…
50- İstanbul / Bağcılar / Demirkapı mahallesi
54.188 kişi
49- İstanbul / Küçükçekmece / Mehmet Akif mahallesi
54.213 kişi
48- İstanbul / Küçükçekmece / Cumhuriyet mahallesi
54.420 kişi