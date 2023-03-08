Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri

Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde? İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle…

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Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin illere kafa tutan en kalabalık mahalleleri belli oldu. Peki Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahalleleri hangi ilde?

İşte nüfusu 50 bin kişiden fazla olan 50 mahalle…

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Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri - Resim: 2

50- İstanbul / Bağcılar / Demirkapı mahallesi

54.188 kişi

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Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri - Resim: 3

49- İstanbul / Küçükçekmece /  Mehmet Akif mahallesi

54.213 kişi

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Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri - Resim: 4

48- İstanbul / Küçükçekmece /  Cumhuriyet mahallesi

54.420 kişi

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