Zirai Don Malatya'dan Sonra Samsun'u da Vurdu

Malatya'nın ardından Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan zirai don çiftçiyi zor duruma soktu. Etkili olan don nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları ile çilek bahçeleri zarar gördü.

Yaklaşık 17 bin dönüm fındık ve 2 bin dönüm ceviz bahçesinde hasar oluştu. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçeye bağlı 60 köydeki fındık, ceviz ve çilek bahçelerinde zirai don nedeniyle zarar meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zirai don olaylarının yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA