Ziraat Bankası Milyonlarca Müşterisini Uyardı: Bu Listede Adınız Varsa Hemen Şubeye Koşun

Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından Ziraat Bankası, milyonlarca müşterisine yönelik yeni bir uyarı yayınladı. 2025 yılında zamanaşımına girecek banka hesaplarının olduğu liste paylaşılırken, listede adı olanların bakiyelerini korumak için yapması gerekenler belirtildi.

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Ziraat Bankası Milyonlarca Müşterisini Uyardı: Bu Listede Adınız Varsa Hemen Şubeye Koşun - Resim: 1

Türkiye'nin en çok müşteriye sahip bankası olan Ziraat Bankası, internet sitesinden yayınladığı duyuru mesajı ile müşterilerine önemli bir uyarıda bulundu.

2025 yılı için zamanaşımına uğrayacak hesapların listesini yayınlayan Ziraat Bankası, bu süre içerisinde başvuru yapmayan hesap sahiplerinin bakiyelerinin TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devredileceğini açıkladı.

BAŞVURU YAPMAYANLARIN HESAPLARI SIFIRLANACAK

Türkiye'de her yıl, toplamda yüz milyonlarca doları bulan mevduat banka hesaplarından silinmekte ve hak sahipleri, bu durumu sonradan fark etmelerine rağmen kaybettikleri tutarı geri alamamakta. Ziraat Bankası, hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için bir liste yayımladı ve tarih verdi. Yapılan duyuruya göre 15 Haziran 2025'e kadar başvuru yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün para sıfırlanacak.

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