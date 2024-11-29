Ziraat Bankası Hakkında Skandal İddia: 'Para Çaldığı Öne Sürülen Yöneticiler Soruşturulmadan Emekli Ediliyor'

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Ziraat Bankası’na yönelik açıklamalarda bulundu.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Öztürk, mücbir sebeplerle işten çıkarılan çalışanların hak ettikleri tazminatları almak için mahkemelerde süründüğünü söyledi. Öztürk, “Bankanın avukatları davaları sürekli olarak mazeretlerle uzatıyor, mahkemenin istediği evrakları eksik gönderiyor. Süreçler yıllarca devam ediyor” dedi.

'YÖNETİCİLER SESSİZ SEDASIZ EMEKLİ EDİLİYOR'

Şaibeli işlere karıştığı ve para çaldığı öne sürülen bankanın bazı üst düzey yöneticilerinin de sessiz sedasız emekliye sevk edildiğini vurgulayan Öztürk, “Hırsızlığı ödüllendirip emeği cezalandırıyorsunuz. Bu nasıl bir anlayıştır?” diye konuştu.

Öztürk, bu kişilerden birinin Ziraat Bankası İstanbul 1. Bölge Yöneticisi Mustafa Şahin olduğunu ileri sürdü. Şahin’in 2018 yılında hakkında çeşitli iddialar olmasına rağmen herhangi bir soruşturma yapılmadan emekliye sevk edildiğini dile getiren Öztürk, Şahin’in kur spekülasyonu ile döviz alım-satımı gibi şaibeli olaylara karıştığını iddia etti.

Kaynak: T24