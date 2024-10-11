Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

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Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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