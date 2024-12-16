Zincir Marketin Kapısına At Bağladılar

Adana'da BİM'in kapısına at bağlanması görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerdeki atın neden oraya bağlandığı ise anlaşılamadı.

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Zincir Marketin Kapısına At Bağladılar

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı.

Sabah saatlerinde henüz açılmamış olan BİM'in şubesinin kapısına iple bağlanmış at gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Atın neden marketin kapısına bağladığı ise merak konusu oldu.

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Kaynak: İHA

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