Zincir Marketin Deposu Küle Döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Market çalışanları ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın zemin katında bulunan zincir marketin deposundan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çalışanlar ve mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.