Zeytinyağı Diye Zehir Satmışlar! Türkiye Bu Skandalı Konuşacak, Aynı Şehirde Tam 11 Firmanın Ürünleri Mide Bulandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 Aralık 2024 tarihli güncel hileli ürün listesi, gıda sektöründe yaşanan güven sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Sucuktan pekmeze, kaşar peynirinden baharata kadar pek çok ürünün yer aldığı listede, özellikle zeytinyağındaki sahtecilik dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından açıklanan listede, Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren 11 firmanın ve Aydın’ın Efeler ilçesindeki 6 firmanın ürettiği zeytinyağlarında sahtecilik yapıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı.
Akdeniz mutfağının temel taşlarından biri olan zeytinyağında böylesine yaygın bir hile, tüketicilerin sağlığı ve gıda güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtı.
DİĞER HİLELİ ÜRÜNLER
Zeytinyağı sahteciliğinin yanı sıra, listede diğer pek çok gıda ürününde de tağşişe rastlandı:
Sucuk: Hambaloğlu markalı sucuklarda "mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanıldığı belirlendi.
Kaşar Peyniri: Öğütler markalı kaşar peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi.
Pekmez: Helvacı Sabri markalı üzüm pekmezine şeker ilavesi yapıldığı ortaya çıktı.
Baharat: Tunce Baharat markalı köride nişasta karışımı tespit edildi.
TÜKETİCİLER UYARILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tüketicilere ürün alırken dikkatli olmaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Hileli ürünlerle ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı ve bu tür uygulamaların engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi.
Gıda güvenliğini sağlamak adına bu tür listelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği belirtilirken, tüketicilerin şüpheli gördükleri ürünlerle ilgili Alo 174 Gıda Hattı’na başvurabilecekleri hatırlatıldı.