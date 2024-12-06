Zeytinyağı Diye Zehir Satmışlar! Türkiye Bu Skandalı Konuşacak, Aynı Şehirde Tam 11 Firmanın Ürünleri Mide Bulandırdı

TÜKETİCİLER UYARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, tüketicilere ürün alırken dikkatli olmaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Hileli ürünlerle ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı ve bu tür uygulamaların engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi.