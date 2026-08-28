Zeytinburnu'nda Tramvay Kazası! Yaralılar Var

İstanbul Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralanırken, seferler geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar arasında yapılıyor.

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Zeytinburnu'nda Tramvay Kazası! Yaralılar Var
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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında 2 tramvay çarpıştı. Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler çarpışan tramvaylardan birini kaldırırken diğerini kaldırma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, tramvayların karıştığı kazanın çevredeki araç trafiğine herhangi bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

SEFERLERDE AKSAMA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: AA

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