Danışmaya Bırakılan Kargo Paketi Patladı! Üç Yaralı

Bir sitenin danışma noktasına bırakılan kargo paketinin açılmasıyla meydana gelen patlamada biri alıcı, ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere üç kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir siteye bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.36 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde başında kask bulunan bir kişi tarafından sitenin girişindeki danışma noktasına bırakılan kargo paketi, alıcısı J.H. tarafından açıldığı sırada patladı. Patlama sonucu J.H.’nin gözlerinden ve ellerinden yaralandığı, danışmada görevli iki güvenlik görevlisinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

NEDENİ SORUŞTURULUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Patlamanın ardından site çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve TEM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu Patlama
