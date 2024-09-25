Zeytin Rekoltesinde Rekor Artış

Marmarabirlikte zeytin hasat mevsimi öncesinde zeytin rekolte beyanı dönemi 16 Eylül tarihinde başlamıştı. Marmarbirlik'e bağlı 8 kooperatif vasıtası ile alınan rekolte beyanları sürecinde Orhangazi'de şu ana kadar 2 bin 600 ton rekolte beyanı alındı.





EN AZ YÜZDE 50'SİNİ TESLİM ETMEK ZORUNDA



Marmarabirlik'te üretici ortaklar beyan ettikleri rekolte miktarının en az yüzde 50'sini kampanya döneminde birliğe teslim etmek zorunda.



Öte yandan Marmarabirlik Orhangazi Şehir Merkezinde bulunan Muhtar evinde bir kooperatif temsilcisi vasıtası ile üreticilerden rekolte beyanı almaya devam ediyor.

Kaynak: DHA