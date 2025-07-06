Zekeriya Öz Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! İlk Kare Muhammed Yakut'un Cenazesinden

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Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Muhammed Yakut, Hollanda'da 62 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilip bir gün sonra ilk belirlemelere göre "kalp krizi" sebebiyle, bulunduğu gece kulübünde hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Muhammed Yakut için Almanya'da bir cenaze töreni düzenlenirken, törende yer alan isimlerden biri dikkat çekti. 10 yıl önce Almanya'ya kaçan, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan eski savcı Zekeriya Öz, yıllar sonra ilk kez orada görüntülendi.

TABUTUNU TAŞIDI

Almanya'daki cenaze töreninde görüntülenen Zekeriya Öz, Muhammed Yakut'un tabutunu taşıyanlardan biriydi.

Duisburg Cemevi’nde cenaze töreni yapılan Yakut'un cansız bedeni salı günü İstanbul’a gönderilip bir camide kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz’da defnedilecek.

Kaynak: Sözcü