Zekâ Küpü Kan Grubu Belli Oldu! Diğer Kan Gruplarını Açık Ara Solladı

KAN GRUPLARI VE ÖZELLİKLERİ

İnsanlar, kan gruplarına göre dört ana grupta sınıflandırılır: A, B, AB ve 0. Her kan grubunun kendine özgü özellikleri bulunur:

Kan Grubu A: A antijeni içerir ve plazmada B antikoru bulunur. A ve AB gruplarından kan alabilir.

Kan Grubu B: B antijeni içerir ve plazmada A antikoru bulunur. B ve AB gruplarından kan alabilir.

Kan Grubu AB: Hem A hem de B antijenlerine sahip olup, A veya B antikoru bulunmaz. Her türlü kan grubundan kan alabilir ve "evrensel alıcı" olarak tanınır.

Kan Grubu 0: A veya B antijeni bulunmaz, ancak A ve B antikorları vardır. Yalnızca 0 grubundan kan alabilir ve "evrensel donör" olarak kabul edilir.