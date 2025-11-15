Zehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı Arttı, Otelden Numune Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin üç ferdinin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda yeni gelişmeler yaşandı. Anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun ölümünden sonra başlatılan soruşturma genişletildi. İlk olarak bir otel çalışanı ve ilaçlama şirketinden 2 kişi gözaltına alınmış, sayı daha sonra 7'ye yükselmişti. Habertürk’ün aktardığına göre, otelin yanındaki fırının sahibinin de gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 8’e çıktı.

KISA SÜRE ÖNCE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Otel binasında yapılan incelemelerde, tesiste kısa süre önce ilaçlama gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Kullanılan maddeler arasında tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığı için risk taşıyabilecek kimyasalların bulunduğu değerlendiriliyor. Ekipler ilaçlamaya ilişkin numuneler alarak laboratuvara gönderdi.

Böcek ailesinin otelin birinci katında, diğer turistlerinse dördüncü katta konakladığı belirtildi. Olayın ardından otel boşaltıldı ve hem kriminal hem de sağlık ekipleri soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürüyor.

