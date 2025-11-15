Zehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı Arttı, Otel Boşaltıldı

Almanya'da anne ve 2 çocuğunun zehirlenerek öldüğü olayda soruşturma derinleşiyor. Ailenin kaldığı otelden numuneler alınırken, gözaltı sayısı da arttı. Bu arada otel de boşaltıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinin 3 ferdinin zehirlenerek hayatını kaybettiği olayda yeni gelişmeler yaşandı. Anne Çiğdem Böcek ile 2 çocuğunun ölümünden sonra başlatılan soruşturma genişletildi. İlk olarak bir otel çalışanı ve ilaçlama şirketinden 2 kişi gözaltına alınmış, sayı daha sonra 7'ye yükselmişti. Habertürk’ün aktardığına göre, otelin yanındaki fırının sahibinin de gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 8’e çıktı.

OTEL BOŞALTILDI

Ailenin kaldığı otel binasında yapılan incelemelerde, tesiste kısa süre önce ilaçlama gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Kullanılan maddeler arasında tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığı için risk taşıyabilecek kimyasalların bulunduğu değerlendiriliyor. Ekipler ilaçlamaya ilişkin numuneler alarak laboratuvara gönderdi. Ayrıca otel de boşaltıldı ve müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.

Böcek ailesinin otelin birinci katında, diğer turistlerinse dördüncü katta konakladığı belirtildi. Olayın ardından otel boşaltıldı ve hem kriminal hem de sağlık ekipleri soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürüyor.

Kaynak: DHA

