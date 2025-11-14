Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar!

Zehirlenme faciasında otopsi raporu tamamlandı. Anne Çiğdem Böcek ile iki çocuğunun midelerinde yaygın kanama ve iltihap bulguları tespit edildi. Kesin ölüm nedeni, laboratuvar sonuçlarının ardından belirlenecek.

Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar!
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin İstanbul’daki ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ortaköy’de yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek’in (3) yaşamını yitirdiği olayda, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı.

MİDE VE BAĞIRSAKTA KANAMA TESPİTİ

Çocukların otopsi raporunda, vücutlarında ölüme yol açacak herhangi bir travmatik lezyon bulunmadığı, ancak mide ve bağırsak mukozasında hiperemi ve submukozal kanamalar tespit edildiği bildirildi. Anne Çiğdem Böcek’in otopsisinde de benzer bulgulara rastlandı. Dış muayenede harici bir travma izine rastlanmazken, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar ve bağırsaklarda olağan kimüs (yiyecek karışımı) ve gaita içeriği dışında belirgin patolojik bulgu saptanmadı.

Anne ve iki çocuktan alınan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numuneler, ölüm nedeninin kesinleşmesi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Uzmanlar, aile bireylerinin ölümüne neden olan maddenin gıda kaynaklı mı yoksa kimyasal mı olduğunun laboratuvar analizleriyle netleşeceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Böcek ailesi, 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldi. Fatih’te bir otele yerleşen aile, 11 Kasım günü Ortaköy’de seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda tavuk tantuni ile kokoreç yedi. Akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Hastanede tedavi gören aile otele döndü, ancak ertesi sabah anne ve iki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili midyeci, restoran sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı. Restoran mühürlenirken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm boyutlarını araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

