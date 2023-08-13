"Kontak kapatacağız" demişlerdi... İstanbul'da taksiciler taksimetreyi güncelledi

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında bu gece uygulamaya geçecek yeni tarife nedeniyle taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi.

Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.

UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

KONTAK KAPATACAKLARDI...

UKOME'nin kararı sonrası toplantıyı terk eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetreye yapılan zammı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem