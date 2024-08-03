Zamanla Yarış: Kalbi Duran Sürücü Hayata Döndürüldü

Rize'nin İyidere ilçesinde iki hafif ticari kaza yaptı. Kalbi duran sürücü sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Zamanla Yarış: Kalbi Duran Sürücü Hayata Döndürüldü

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Denizgören mevkisinde meydana geldi. İyidere ilçesinden, Kalkandere ilçesine seyreden Murat T. idaresindeki 53 DT 364 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken sola dönmek isteyen Ahmet Erdal T. idaresindeki 34 HV 6174 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücülere ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Ahmet Erdal T.'nin kalbinin durduğunu belirledi.

Ahmet Erdal T., yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Ahmet Erdal T. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer sürücü ise Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Erdal T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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