Zaman Gazetesi'nin İki Yöneticisine Tahliye

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ örgütünün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nde önemli pozisyonlarda görev yapmış iki ismin tahliyesi karar verdi.



Duruşmada verilen karar ile Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış ve aynı gazetenin kültür-sanat servisinde çalışan Ali Çolak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FETÖ'DEN TALİMAT İDDİALARINI REDDETTİ



Duruşmada iddianamede isminin geçmediğini ve FETÖ'den talimat almadığını belirten Ali Çolak tahliye talep etti. Mehmet Kamış ise yüksek tansiyona bağlı göz damarlarının patladığını söyleyerek tahliye istedi. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süreyi ve dosyadaki mevcut delil durumunu dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı ve ayda iki kez imza şartıyla Çolak ve Kamış'ın tahliye edilmelerine karar verdi.