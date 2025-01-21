Ümit Özdağ Hakkında Tutuklama Talebi
Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki ifadesi tamamlandı. Savcılık, Özdağ hakkında tutuklama talep etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.
KARAR BEKLENİYOR
Soruşturma kapsamında Özdağ, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Özdağ'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Özdağ hakkında tutuklama talep etti.
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