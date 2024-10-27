Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer Gözaltına Alındı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer dün sabah polis ekipleri tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı Sadabad Polis Merkezi önünde Tuncer'e destek vermek için toplandı.

Tuncer, karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı.

Tuncer sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Aralık 2023'te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bunların ortaya çıkarılmasında payı olabilir diye düşünerek ilgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi. Ve bugün evimden alınarak polis eşliğinde ifade vermeye götürüldüm. Aile Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK.. Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz.. Bizi korkutamayacaksınız! Susturamayacaksınız! Hukuk iktidarların fahişesi değildir!"