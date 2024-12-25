Zabıta Yemek Götürdüğü İhtiyaç Sahibi Vatandaşı Azarladı: 'Azsa Az Yiyeceksin Dayı!'

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan zabıta personelinin, 2020 yılında pandemi döneminde "Yemekler az geliyor" diyerek dert yanan yaşlı bir vatandaşı azarladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma sonunda söz konusu zabıta memuru açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

'AZSA AZ YİYECEKSİN'

Vatandaşa "Bu yemeğin neyini beğenmedin?" diyerek çıkışan zabıta amiri şu ifadeleri kullandı:

"Devlet sana çorba göndermiş, nohut göndermiş, pilav göndermiş! Azsa az yiyeceksin dayı! Sen mi kazandın bunun parasını? Devlet sana bunu veriyorsa bunu yiyeceksin! Paran varsa git kazan. Bundan sonra bunu yiyeceksin. Sabah da yiyeceksin, öğlen de yiyeceksin akşam da yiyeceksin yatsıda da yiyeceksin!

'SEN KİMSİN?'

Devlet sana yemek gönderiyor. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak bir daha belediyeyi gereksiz arama. Az geliyorsa az yiyeceksin. Bir daha zabıtayı arama!"

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zabıtanın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

'VATANDAŞA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ'

Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru, tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır. Vicdandan yoksun tavır sergileyen personel, kim olursa olsun kurumumuzda barınması mümkün değildir. Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz. Sosyal belediyecilik alanında başlatmış olduğumuz seferberlik ile göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, her gün kapısını çaldığımız, her türlü ihtiyacını karşıladığımız, tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladığımız ilimizde binlerce hane var.

Bu seferberlikte mesai mefhumu gözetmeden, sevgi, saygı ve merhamet duygularının kutsal olduğu bilinci ile çalışan, Türkiye'nin İyilik Ordusu olarak tanımlanan, hayır duaları ile anılan yüzlerce mesai arkadaşımız var. Şehrimizin ve mesai arkadaşlarımızın göstermiş oldukları bu hassasiyeti ve verdikleri mücadeleyi hiç kimsenin itibarsızlaştırmasına asla müsaade etmeyerek, iyiliği ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.