Zabıta Memurunun Kahreden Ölümü: Annesine Sürpriz Yapmak İçin Yola Çıkmıştı...

Antalya’da annesine sürpriz yapmaya giderken trafik kazası geçiren zabıta memuru motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Genç memurun ölümü sevenlerini yasa boğdu...

Zabıta Memurunun Kahreden Ölümü: Annesine Sürpriz Yapmak İçin Yola Çıkmıştı...

Kaza, Korkuteli Antalya yolu Çağıllık mevkiinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan aynı zamanda motosikletçi olan Okan Asar (31), Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar’a hafta sonu sürprizi yapmak için yola çıktı.

Okan Asar'ın kullandığı motosiklet iddiaya göre Çığlık mevkiinde bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Okan Asar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Okan Asar'ın cesedi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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