Zabıta Ekipleri Hijyen ve Gramaj Denetimi Yaptı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda hijyen, fiyat ve gramaj denetimi yapıldı.

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Zabıta Ekipleri Hijyen ve Gramaj Denetimi Yaptı

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda hijyen, fiyat ve gramaj denetimi yapıldı. Ekipler, işletme sahiplerine gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunarak, denetimlerini sürdürdüler. Sabahın erken saatlerde fırın denetimine çıkan zabıta ekipleri buralarda fiyat listesi, hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumak amacıyla da temizlik kontrolü yapan ekipler, hijyen şartlarını sağlayan, kurallara uyan fırıncılara teşekkür etti. 220 gram ekmeğin 10 liradan satışa sunulması gerektiğini hatırlatan ekipler, denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını da belirtiler.

Kaynak: İHA

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