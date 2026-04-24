Yüzyılın Konut Projesi'nde İlk Görüntüler: İstanbul'da Örnek Daireler Tanıtıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul’da yapılması planlanan sosyal konutlara ilişkin örnek daireler tanıtıldı.

Başakşehir’de basın mensuplarına gösterilen daireler, projenin ilk somut adımlarından biri olarak öne çıktı. TOKİ tarafından Kayaşehir’de belirlenen alanda 1 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 örnek daire inşa edildi.

DEPREME DAYANIKLI VE MODERN

Proje, vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamayı hedefliyor.

Daha önce 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut projeleriyle ülke genelinde 1 milyon 750 binden fazla konut inşa edilirken yaklaşık 7 milyon kişi bu projelerden yararlandı.

81 İLDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 'Ev Sahibi Türkiye' sloganlı proje kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut yapılması planlanıyor. Bu konutlarla en az 2 milyon kişinin güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Projeye başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, toplam 8 milyon 840 bin kişi başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

