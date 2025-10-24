Yüzyılın Konut Projesi Başlıyor... Bakan Kurum Tüm Detayları Açıkladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında 'Yüzyılın Konut Projesi' hakkında merak edilen tüm detayları açıkladı. Bakan Kurum, başvuruların 10 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Başvurular, özel olarak hazırlanacak internet sitesi üzerinden yapılacak. Projeye yalnızca kendi üzerine ya da ailesi adına evi olmayanların başvurabileceğini belirten Kurum, "Odaklandığımız kesim gerçekten evi olmayan aileler. 30 yaş üstü bireyler bireysel olarak başvuru yapabilecek ancak 18-30 yaş arası gençlerin ailesinin üzerine ev varsa başvuru yapamayacaklar" dedi.

'AİDAT ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLACAKLAR'

Bakan Kurum, proje kapsamında dar gelirli vatandaşların kira değil, aidat öder gibi ev sahibi olacağını vurguladı: "Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesiyle hem konut hem kira fiyatlarını dengelemeyi hedefliyoruz."

ÖZEL KONTENJAN

Kurum, projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldığını da duyurdu. Kontenjan oranları şöyle:

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: Yüzde 5

Engelli vatandaşlar: Yüzde 5

Emekliler: Yüzde 20

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler: Yüzde 10

Gençler: Yüzde 20

İSTANBUL İÇİN ÖZEL PLAN

Bakan Kurum, İstanbul’da 240 ay vadeli, 7 bin 313 lira taksitle ev sahibi olunabileceğini, taksitlerin memur maaş artışına paralel şekilde güncelleneceğini söyledi. İstanbul'da ayrıca 15 bin kiralık konut yapacaklarını belirten Kurum, "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün" dedi.

NEREDE NE KADAR KONUT YAPILACAK?

Bakan Kurum, nerede ne kadar konut yapılacağına ilişkin şunları aktardı: "7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız."

SADECE KONUTLA SINIRLI DEĞİL

Proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacaklarını ifade eden Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye’nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler. Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metre² daireler bunlar. 2-3 çocuklu ailelerimizin yaşayabileceği standartlarda büyüklüklerde yaptık."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi