Yüzlerce Trendyol Go kuryesi kontak kapattı, eyleme başladı

İstanbul'da düşük zamlara karşı kontak kapatan Trendyol Go işçilerinin eylemi devam ediyor.

Gün içinde farklı şubelerde bir araya gelen kuryeler hep birlikte Maslak’ta bulunan Trendyol Genel Merkezi önüne geçti. Genel Merkez önünde konuşan Trendyol Go Kuryesi, "1 Ocak'ta yapılacağı söylenen zam yapılmadı. Bizi 15 gün beklettiler. 2.5 yılda %400 büyüdük ama size zam yok dediler." dedi. İşçilerin görüşme talepleri yetkili kişi yok denilerek reddedildi.

''O PAKETLERİ GÖTÜREN CANLAR VAR''

İşçi Hareketi Koordinasyonu temsilcilerinden Doğan Can Aras, “Bugün bu ekonomik krizin içerisinde sizler o motorlarda o paketleri taşıyarak geçinmeye çalışırken buna el koyan bir patron sınıfı var. Buradalar. Bu ofiste tek tıkla o parayı kazanırken zannetmesinler ki o paketleri robotlar götürüyor, o paketleri götüren canlar var. Biz sabahları uyandığımızda o motorlarla canını kaybeden arkadaşlarımızı gördüğümüzde üzülüyoruz. Bu koşullar altında çalışıyoruz. İyi ki burada örgütlenmişiz, buraya kadar gelmişiz. Elinize sağlık, yolunuz açık olsun.” dedi.

Genel Merkez önünden ayrılmayan işçiler tüm kuryelere ve basın mensuplarına yanlarında olma çağrısı yaptı.