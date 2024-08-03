Yüzlerce Sürücüye 'Yüksek Ses' Cezası

Mardin'de abartılı egzoz ve yüksek sesli müzikle çevreye rahatsızlık veren yüzlerce sürücüye idari işlem yapıldı.

Son Güncelleme:
Yüzlerce Sürücüye 'Yüksek Ses' Cezası

Mardin’de abartılı egzoz ve yüksek ses müzikle sokaklarda rahatsızlık veren sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 567 sürücüye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler şehrin en işlek caddelerinden olan Vali Ozan Caddesi ve 1. Cadde de abartı egzoz, araçta yüksek sesle müzik yayını, havalı korna gibi çevreye rahatsızlık veren davranışları önlemek için denetimler gerçekleştirdi.

Haziran ve Temmuz aylarında yapılan trafik denetimlerinde ekiplerce durdurulan 12 araç sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 555 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermekten toplam 567 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapıldı.

Etiketler
Mardin
Son Güncelleme:
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek: Gündemde Hangi Konular Var? Hakan Fidan Mısır'ı Ziyaret Edecek!
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Yangın Ağaçlarına Sıçramasın Diye Mücadele Verdi Yangın Ağaçlarına Sıçramasın Diye Mücadele Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi