Yüzlerce Ölü Palamut Sahile Vurdu: Nedeni Meğer Buymuş!

Rize'de sahilde görülen yüzlerce ölü palamut yaydığı pis koku nedeniyle çevreyi rahatsız ediyor. Palamutların ölü şekilde karaya vurduğunu belirten balıkçılar, bu durumun nedenini açıkladı.

Son Güncelleme:
Yüzlerce Ölü Palamut Sahile Vurdu: Nedeni Meğer Buymuş! - Resim: 1

Balıkçılar av yasağının kalktığı ilk günden bugüne kadar tonlarca palamut yakaladı. Vatandaşlar tezgahlarda görmeye alışık olduğu palamutun ölü halde sahilde ve deniz üzerinde de gözükmesi çevre sakinlerini tedirgin etti. Merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil yolu yan yol üzerinde bulunan kayıkhane içerisinde ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik pis bir kokuya neden oldu. Vatandaşlar ölü balıkların acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kötü koku ve ve ölü alabalıklar ile ilgili konuşan Gökhan Bakır, “Burası böyle ölü balık doldu ve koku yaymaktadır. Limanın içi doldu. Buraya akın akın geliyorlar. Nereden geldi bilemiyoruz. Sahil ölü balıkla doldu. Bununla ilgilenmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bunlar canlı değil ölü. Enteresan bir şey. Ağdan kurtulmuş olsa canlı olarak piyasaya düşer. Rezil bir şekilde kokuyor.

Haberin devamını okumak için tıklayın
SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı SGK'dan Önemli IBAN Uyarısı: Bu Detayı Bilmeyen Yandı
Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı Araç Muayenesinde Yeni Düzenleme, Eski Araba Sahipleri Dikkat: TÜVTÜRK Açıkladı
Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor Bölge Halkı Kırmızı Altın Diyor: Hasat Başladı Yüzler Gülüyor
İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü İstanbul'a 2500 Ek Taksi Kararı Alınmıştı: Taksi Plakası Fiyatları Dibi Gördü
e-Devlet'te Yeni Dönem Başladı: Artık Çok Daha Hızlı Olacak e-Devlet'te Yeni Dönem: Artık Çok Daha Hızlı Olacak
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! Eylül 2024 Sigara Fiyat Listesi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak: Tüm Sigara Fiyatlarına Zam Geldi!
Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti! Adana'da Yetişiyor, Yurt Dışına Gönderiliyor: Sıcaklıklar Mahsulün Yarısını Çöp Etti!
Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem Olası İstanbul Depremine Karşı Yeni Formül: 330 Bin Binayı Kurtaracak Yöntem
Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber: Bütün Okullarda Yasaklandı
Hasadına İki Ay Kaldı: Tarladan Sofraya Yüzde 300 Zam ile Geliyor Hasadına İki Ay Kaldı: Tarladan Sofraya Yüzde 300 Zam ile Geliyor
Deniz Altında Nefes Kesen Manzara... Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada Adeta Bir Akvaryum Gibi! Herkesin Gözü Orada
Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasalarda Bomba Etkisi Yaratacak Otomotiv Devi Elektrikli Sedan Modelini Tanıttı: Piyasaya Bomba Gibi Giriyor