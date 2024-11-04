Yüzlerce Okul Depreme Karşı Kontrol Edilmemiş

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından ders alınmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Depremde yıkılan binaların arasında birçok okul da yer alırken, birinci derece deprem bölgesi olan Aydın’da da okullarının büyük bir bölümünün depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldı.

CHP milletvekili Süleyman Bülbül’ün konuya ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yanıt geldi. Tekin’in verdiği yanıtta, birinci derece deprem bölgesi olan Aydın’da okulların büyük bölümümün depreme dayanıklılığının kontrol edilmediği gözler önüne serildi.

Bakan Tekin CHP’li Bülbül’e verdiği yanıtta, Aydın’da 631 okuldan yalnızca 131’inde deprem tahkiki yapıldığını açıkladı. Tekin’in açıkladığı verilere göre, kentte kontrol edilebilen okullardan 55’i depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken 39 okulda ise güçlendirme çalışması yapıldı.

KAÇ OKULUN DAYANIKSIZ OLDUĞU SORUSU YANITSIZ KALDI

Bülbül ise, Aydın’da 2000 öncesi inşa edilen okul sayısının 485 olduğuna ve birçok okulun 2007’de değiştirilen Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmadığına dikkat çekti ve “AKP iktidarının bakanları hastane, okullar, kamu binalarının bakım-onarım çalışmalarını sorduğumuzda şeffaf bir tutum izlememektedir” dedi.

Kaç okulun depreme karşı dayanıksız olduğuna yönelik sorusu yanıtsız bırakılan Tekin, şöyle devam etti:

“AKP ve bakanları, hastane, okullar, kamu binalarının bakım-onarım çalışmalarını gizleyemez. Öğrencilerimizin, öğretmenimizin, personelimizin bulunduğu bu okullar yaşanması muhtemel herhangi bir felaket öncesinde hazır olmalıdır. Deprem gerçeğine karşı tasarruf yapılamaz, süreç hantal işleyemez. Yurttaşlarımız, güvenli, sağlıklı binalarda ve koşullarda çalışmalıdır. Gerekli önlemler alınmazsa bunun bedelinin altından kimse kalkamaz.”

Kaynak: Birgün