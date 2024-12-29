Yürüyüş Yaparken Kızılırmak Nehri'ne Düştü, Son Anda Kurtarıldı!

Nevşehir’de köprüde yürürken dengesini kaybeden genç kadın Kızılırmak Nehri'ne düştü. Kadını çevredeki gençler ırmağa atlayarak kurtardı. İlk yardımı gençlerin yaptığı kadın, hastanede tedavi altına alındı.

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Yürüyüş Yaparken Kızılırmak Nehri'ne Düştü, Son Anda Kurtarıldı!

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Çalışanlar Mahallesi'nde Kızılırmak üzerindeki köprüde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Vesile K. (37) köprü üzerinde yürürken bir anda dengesini kaybederek köprü bariyerlerinden ırmağa düştü.

Yürüyüş Yaparken Kızılırmak Nehri'ne Düştü, Son Anda Kurtarıldı! - Resim : 1

Genç kadının düştüğünü gören gençlerden birisi hemen ırmağa atlayarak, kadını ırmak içinde bulunan küçük adacığa çıkartmayı başardı. Gencin arkadaşları da durumu 112’ye bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yardımı gençlerin yaptığı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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