Yürürken Bir Anda Yol Yarıldı Açılan Çukura Düştü: 8 Gündür Bulunamıyor
Yolda yürüyen kadın yerin aniden yarılması sonucu açılan devasa çukurda kayboldu. Talihsiz kadın 8 gündür yapılan aramalara rağmen hala bulunamadı.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da geçen hafta meydana gelen obruk felaketinde kaybolan kadın turistin bulunması için başlatılan çalışmalar 8 gündür devam ediyor.
48 yaşındaki Hindistanlı turist Vijaya Lakshmi Gali, geçen hafta bir tapınağa giderken yerde oluşan 8 metrelik obruğa düşerek kaybolmuştu.
Kurtarma ekipleri, dalgıçlar, köpekler, su altı kameraları ve ileri teknolojiye sahip araçlar kullanarak Gali'yi bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak, yetkililer arama çalışmalarının oldukça riskli ve zor hale geldiğini ifade ediyor.
8 gün süren arama çalışmalarında sadece kadının terliklerine ulaşılabildi. Şiddetli yağışlar, yeraltı suları, lağım ve çöpler nedeniyle yerin metrelerce altında ilerlemenin son derece güç olduğu belirtiliyor.
Arama çalışmaları sırasında ilk obruğun yakınlarında yeni bir obruk daha oluştu. Bu gelişme, çalışmaların daha da zorlaşmasına neden oldu. Turistik bölge, yürütülen çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatıldı. Yetkililer, ilk obruğun oluşum nedenini araştırıyor.