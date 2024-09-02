Yürürken Bir Anda Yol Yarıldı Açılan Çukura Düştü: 8 Gündür Bulunamıyor

Kurtarma ekipleri, dalgıçlar, köpekler, su altı kameraları ve ileri teknolojiye sahip araçlar kullanarak Gali'yi bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ancak, yetkililer arama çalışmalarının oldukça riskli ve zor hale geldiğini ifade ediyor.

8 gün süren arama çalışmalarında sadece kadının terliklerine ulaşılabildi. Şiddetli yağışlar, yeraltı suları, lağım ve çöpler nedeniyle yerin metrelerce altında ilerlemenin son derece güç olduğu belirtiliyor.