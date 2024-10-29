'Yurtta Sulh Konseyi’nin Olmadığı' İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), FETÖ terör örgütünün propaganda hesaplarından paylaşılan, "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan, "Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği karara göre, 'Yurtta Sulh Konseyi' yokmuş' iddiası doğru değildir.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin Genelkurmay Çatı Davasında verdiği kararın gerekçesinde 'Yurtta Sulh Konseyi'ne ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. Kararda, 'örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı konuşmadan gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandırdıkları ve 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundukları anlaşılmıştır' tespitine yer verilmiştir.

'İDDİA ASILSIZ'

Ayrıca Yargıtay kararında da bu konudaki değerlendirmelere yer verilmiştir. Yargıtay’ın kararında, 'Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki 'Yurtta Sulh Konseyi' adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır' ifadeleri kullanılmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."