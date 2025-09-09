Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurtdışına çıkış harcı 1.000 TL’ye yükseltildi. Yeni tutar bugünden itibaren geçerli olacak ancak 10 gün içinde çıkış yapacaklardan fark alınmayacak.

Son Güncelleme:
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu yurtdışı çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yükseltildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, harç tutarı 710 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Yeni tutar hemen yürürlüğe girerken, geçici bir madde ile 10 günlük geçiş süresi tanındı. Buna göre, 9 Eylül 2025’ten sonraki 10 gün içinde yurtdışına çıkacak olan ve harcını eski tutardan ödemiş kişilere fark ücreti yansıtılmayacak.

OVP Senaryosu Zam Hesaplarını Değiştirdi! İşte Meslek Meslek Ocak 2026 Zamlı MaaşlarOVP Senaryosu Zam Hesaplarını Değiştirdi! İşte Meslek Meslek Ocak 2026 Zamlı MaaşlarEkonomi

Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zam
Son Güncelleme:
Togg T10F'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu: İşte Satış Tarihi ve Fiyatı... TOGG T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak Fiyatı Ne kadar? Türkiye ve Avrupa Satış Tarihi Açıklandı
İzmir'de Kurak Felaket Büyüyor! Kesintiler Artacak İzmir'de Kurak Felaket Büyüyor! Kesintiler Artacak
SGK Resmen Duyurdu: Hizmet Dökümüne Bakın Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak
Kayyım Protestoları Yatıştı, Erişim Kısıtlaması Kaldırıldı Kayyım Protestoları Yatıştı, Erişim Kısıtlaması Kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin! Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne? Deniz Yavuzyılmaz Gerçek Gündem'e Konuştu CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne?
Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem! Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'