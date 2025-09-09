Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödemekle yükümlü olduğu yurtdışı çıkış harcı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yükseltildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. 8 Mart 2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, harç tutarı 710 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

Yeni tutar hemen yürürlüğe girerken, geçici bir madde ile 10 günlük geçiş süresi tanındı. Buna göre, 9 Eylül 2025’ten sonraki 10 gün içinde yurtdışına çıkacak olan ve harcını eski tutardan ödemiş kişilere fark ücreti yansıtılmayacak.

