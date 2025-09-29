Yurt Dışına Kaçırılmak İstenen 307 Sikke ve 11 Obje Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan tır, risk analizi kapsamında detaylı aramaya alındı. Yapılan incelemede, yarı römorkun sağ kısmında bulunan bir sebze kasasının altına gizlenmiş iki plastik poşet bulundu.

Poşetlerde, gümüş, bronz ve kurşundan yapılmış 307 sikke ile 11 kültürel değeri olan obje ele geçirildi.

KAÇAK ESERLERE EL KONULDU

Bulgar yetkililer tarafından kaçak tarihi eserlere el konulurken, tır sürücüsü hakkında gümrük kanunları çerçevesinde işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA