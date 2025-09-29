Yurt Dışına Kaçırılmak İstenen 307 Sikke ve 11 Obje Yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan bir tırda tarihi eser kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarıldı. Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda yapılan kontrollerde yüzlerce sikke ve tarihi obje ele geçirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Türkiye’den Bulgaristan’a giriş yapan tır, risk analizi kapsamında detaylı aramaya alındı. Yapılan incelemede, yarı römorkun sağ kısmında bulunan bir sebze kasasının altına gizlenmiş iki plastik poşet bulundu.
Poşetlerde, gümüş, bronz ve kurşundan yapılmış 307 sikke ile 11 kültürel değeri olan obje ele geçirildi.
KAÇAK ESERLERE EL KONULDU
Bulgar yetkililer tarafından kaçak tarihi eserlere el konulurken, tır sürücüsü hakkında gümrük kanunları çerçevesinde işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: