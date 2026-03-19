Yurt Dışına Kaçacakken Yakalanan 5 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Edirne kara yolunda 2 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda; yurt dışına kaçmak isteyen, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyaları bulunan B.A., Z.S., H.G, A.G., G.G. ve M.A. ile organizatörler T.D ile H.E. gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden B.A., Z.S., H.G, A.G. ve G.G. tutuklandı, M.A., T.D. ve H.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

