Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! Bugünden İtibaren Zamlandı

Her gün iğneden ipliğe gelen zamlar yurt dışı çıkış harcını da vurmuş ve 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildiği duyurulmuştu. Bugünden itibaren yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar, harç puluna 500 lira ödeyecekler.

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Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! Bugünden İtibaren Zamlandı

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar 12 Ağustos Pazartesi (bugün) saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

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