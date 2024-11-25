Yürekleri Ağza Getiren Temizlik

Karabük’te yoğun kar yağışı sonrasında çatıya çıkaran hiçbir önlem almadan temizlik yapan vatandaşlar, yürekleri ağza getirdi. Görenler, korkarak izledi.

Yürekleri Ağza Getiren Temizlik

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu.

İki kişi evinin çatısına çıkarak önlem almadan kar temizliği yaptı. Hiçbir koruma güvenliği olmadan çatı temizleyen şahısların hayatlarını tehlikeye attığı bu anlar yürekleri ağza getirdi.

İki katlı evin çatısına çıkan iki kişinin ellerinde küreklerle çatıda biriken karları temizlemeye çalıştığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

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