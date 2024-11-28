Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü. Hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla 6 kamyon kayarak asışı kaldı. Kamyonlardan birinin şoförü yaralandı.

Kaynak: DHA

Kocaeli Gebze
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Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı - Resim: 1

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında korkunç görüntüler ortaya çıktı. Toprakla birlikte kayan 6 kamyondan birinin şoförü, yaralandı.

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Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı - Resim: 2

Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi.

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Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı - Resim: 3

Bu sırada şoförlerden biri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı - Resim: 4

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında sürüklenen ve hasar oluşan 6 kamyon, iş makineleriyle çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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