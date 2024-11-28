Yürekleri Ağza Getiren Görüntü: Tonlarca Ağırlıkta! 6 Kamyon Birden Asılı Kaldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde felaketin eşiğinden dönüldü. Hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla 6 kamyon kayarak asışı kaldı. Kamyonlardan birinin şoförü yaralandı.
Kaynak: DHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında korkunç görüntüler ortaya çıktı. Toprakla birlikte kayan 6 kamyondan birinin şoförü, yaralandı.
Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi’ndeki hafriyat döküm alanında saat 14.00 sıralarında kamyonların döküm yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 6 kamyon, kayan toprakla birlikte aşağı doğru sürüklendi.
Bu sırada şoförlerden biri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında sürüklenen ve hasar oluşan 6 kamyon, iş makineleriyle çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.