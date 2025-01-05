Yürekler Ağza Geldi, Görenler Bakamadı, Metrelerce Yükseklikte Uçtan Uca Yürüdü

Adıyaman’da bir vinç üzerine çıkan şahıs, uçtan uca yürüdü, o anları görenlerin korkudan yüreği ağzına geldi. Herkesin düştü düşecek diye bakamadığı şahıs, bir süre sonra yara almadan aşağı indi.

Yürekler Ağza Geldi, Görenler Bakamadı, Metrelerce Yükseklikte Uçtan Uca Yürüdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir an yaşandı. İsmi bilinmeyen bir şahıs, metrelerce yükseklikteki kule vinç üzerine çıktı.

Yürekler Ağza Geldi, Görenler Bakamadı, Metrelerce Yükseklikte Uçtan Uca Yürüdü - Resim : 1

Vinç üzerinde uçtan uca yürüyen şahsı görenler, paniğe kapıldı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan yürümeye devam eden şahıs, bir süre sonra yara almadan, aşağıya indi.

Yürekler Ağza Geldi, Görenler Bakamadı, Metrelerce Yükseklikte Uçtan Uca Yürüdü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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