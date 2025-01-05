Yürekler Ağza Geldi, Görenler Bakamadı, Metrelerce Yükseklikte Uçtan Uca Yürüdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir an yaşandı. İsmi bilinmeyen bir şahıs, metrelerce yükseklikteki kule vinç üzerine çıktı.

Vinç üzerinde uçtan uca yürüyen şahsı görenler, paniğe kapıldı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan yürümeye devam eden şahıs, bir süre sonra yara almadan, aşağıya indi.

Kaynak: İHA