Yurdun Dört Bir Yanında Orman Yangını: 2 İlde Alevlerle Mücadele Sürüyor

Sıcak havaların etkisiyle yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi’nde orman yangını başladı. Saat 13.37’de çıkan yangına ilk müdahale 13.43’de yapıldı.

Yangına; 6 uçak, 9 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tüneli yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının hızlıca yolun sağındaki Beşyol ve solundaki Sarnıç mahallelerine doğru ilerlediğini ifade etti.

2 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Süleyman Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda 9 helikopter ve 6 uçak havadan, onlarca itfaiye aracı, arazöz, su tankerleri, dozerleri de aşağıda mücadelemiz devam ediyor. Yukarıda daha fazla hava aracı kullanamıyoruz alan biraz dar olduğu için bundan daha fazlası hava trafiğini engelliyor, sıkıntıya yol açıyor. Yakınımızda bir barajımız var, çok hızlı su da alıyoruz. Şu ana kadar çok iyi bir mesafe kaydedildi. Zannediyorum çok geçmeden iyi haberi alırız. Şu ana kadar şükür bir can kaybı ve yaralımız yok. Ancak Beşyol'da 3 ve Sarnıç'ta 4 evimiz yangında hasar aldı. Onun dışında yanan bir evimiz yok şu anda. Dolayısıyla köy içinde şu an için tehlike kalmadı. Köyün etrafındaki ormanlarda yangın devam ediyor."

ANIZ YANGINI MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde anız yangını makilik alana sıçradı.

Yangının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine orman işletme ekipleri kısa sürede olay yerine gelip müdahaleye başladı. Makilik alandaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

AYVALIK'TA SAZLIK ALANDA YANGIN

Çanakkale-İzmir kara yolunun kenarında başladığı değerlendirilen alevler, hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Balıkesir ile İzmir il sınırında, ekili arazilerin ve zeytinliklerin yakınındaki bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili İtfaiye Grup Amirliği, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık ve Dikili belediyeleri ile bölgede faaliyet gösteren özel firmalara bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgedeki ağılların sahipleri, hayvanlarını alevlerden korumak için serbest bırakıldı.

Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından su tankerleri ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

MANİSA KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kaynak: İHA